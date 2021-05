È stato ripescato dopo ore di ricerche il cadavere di un sub, Francesco Castaldo, 53enne di Ercolano. L’uomo si sarebbe immerso in zona La Favorita ad Ercolano lasciando la sua attrezzatura in un lido balneare nelle vicinanze.

Solo ieri stasera, i titolari del lido hanno notato la borsa del sub ancora nella loro struttura facendo scattare l’allarme. Impegnati nella ricerche dell'uomo a Capitaneria di Porto.