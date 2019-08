Una testa di maiale è stata trovata in via Doglie a Ercolano nell'area interessata nei giorni scorsi da controlli contro lo sversamento abusivo di rifiuti. A fare la scoperta, questa mattina, un cittadino che ha segnalato l'episodio al Comune. Da qualche settimana l'amministrazione comunale di Ercolano ha avviato controlli quotidiani sul territorio con agenti della Polizia Municipale ed addetti della Protezione Civile che, con la collaborazione dei netturbini, aprono i sacchetti di rifiuti sversati in luoghi e orari non consentiti, alla ricerca di elementi utili per risalire all'identità dei trasgressori. Grazie ai dati contenuti in lettere, bollette e documenti vari ritrovati nell'immondizia, sono state elevate oltre 60 multe tra i 25 e i 250 euro. L'episodio è stato denunciato ai Carabinieri. «È una cosa che mi lascia interdetto», dice il sindaco Ciro Buonajuto «Abbiamo ritenuto opportuno informare i Carabinieri, ma mi auguro che sia soltanto il gesto di un incivile. In ogni caso, episodi del genere non condizioneranno le nostra attività in favore di legalità, cultura e turismo».

Martedì 27 Agosto 2019, 17:50

