Gli negano soldi per la droga, tossico riempie di botte madre e sorella: arrestato dai carabinieri

Mercoledì 28 Agosto 2019, 14:04

ERCOLANO - Vuole i soldi per la droga ma la madre e la sorella glieli negano: va in escandescenze, sfascia la casa e le riempie di botte. Ancora un caso di violenza in famiglia, ieri in via Benedetto Cozzolino è stato arrestato D.D., un 24enne già noto alle forze dell’ordine per vari reati.Come già in passato, il giovane tossicodipendente aveva chiesto dei soldi alla madre anziana che si è rifiutata, così lui ha incominciato a dare di matto, ha sfasciato alcuni mobili e poi ha riempito di botte la madre. La sorella è intervenuta per difendere la madre ed è stata riempita di calci e pugni.Le due donne sono state soccorse al pronto soccorso del Maresca e dimesse con prognosi di qualche giorno. I carabinieri della tenenza di Ercolano e della compagnia di Torre del Greco, agli ordini del capitano Emanuele Corda, sono giunti sul posto e arrestato il violento. Questa mattina il processo per direttissima.