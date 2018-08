Lunedì 6 Agosto 2018, 19:31

​I carabinieri di Torre del Greco sono intervenuti d'urgenza presso gli scavi di Ercolano in seguito alla segnalazione di un uomo che si aggirava in mezzo ai visitatori brandendo un coltello. Giunti sul posto hanno individuato e bloccato un ucraino 39enne domiciliato ad Ercolano e già noto alle forze dell'ordine. Il coltello, trovato in tasca al 39enne, gli è stato sequestrato.Quando è stato portato in caserma per il foto segnalamento, l'uomo ha iniziato a minacciare e spintonare i militari. Il giudice ha convalidato l'arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e per porto ingiustificato di oggetto atto a offendere e ha disposto che verrà processato a piede libero.