Venerdì 2 Agosto 2019, 12:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova protesta per cumuli di rifiuti in strada a Ercolano: cittadini esasperati hanno riversato sacchetti di immondizia su un tratto del corso Resina a pochi metri dalla chiesa di Santa Caterina, bloccando il traffico veicolare. Sul posto sono giunti agenti della Polizia di Stato e Carabinieri della tenenza locale.La presenza dei rifiuti accatastati proprio lì, in quel tratto ha spinto qualche giorno fa uno dei residenti in zona a postare un video su facebook che illustra le difficoltà a passeggiare con carrozzini per bimbi e persino ad entrare nel proprio appartamento. La protesta segue quella analoga avvenuta la sera del 31 luglio tra corso Umberto e via Consiglio quando residenti hanno rovesciato sulla carreggiata i cassonetti stracolmi di rifiuti. «Un problema esteso a molte città della provincia», ha commentato ieri il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto indicando la causa nell'affanno degli stabilimenti di tritovagliatura e imballaggi dei rifiuti.Oggi sul punto il consigliere comunale delegato ai Rifiuti, Gennaro Sulipano dice: «Il rallentamento degli Stir che costringe i nostri automezzi a file di 12 - 13 ore prima di poter sversare a Caivano è uno dei problemi del ritardo nella raccolta dei rifiuti che inevitabilmente si accumulano in strada. C'è da dire che prosegue il braccio di ferro tra ditta (Buttol, ndr.) e lavoratori, sebbene il dirigente del settore Rifiuti del Comune stia applicando delle penali alla ditta e, da parte mia, non escludo la risoluzione del contratto. Inoltre, c'è un problema legato all'inciviltà di chi, incurante di regole, deposita laddove non dovrebbe e al di fuori degli orari stabiliti. A tal proposito, il dirigente sta preparando volantini per ribadire l'importanza di svolgere una corretta 'differenziatà che abbatta i costi per il Comune».