Paura alle falde del Vesuvio, dove visitatore americano intento in una passeggiata naturalistica sul monte Somma ha perso l'orientamento e si é perso tra la fitta vegetazione. Subito è stato allertato il soccorso alpino che è giunto sul posto al fine di potere in salvo il turista. Per permettere il rapido svolgimento delle operazioni è stato utilizzato un elicottero che ha prelevato il vistatore che si è anche ferito ad una gamba.

