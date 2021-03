Ercolano, vandali nella scuola chiusa causa Covid: danneggiate le suppellettili

Scuola chiusa ma non ai vandali. Ignoti infatti si sono introdotti nella notte nell'istituto Giulio Rodinò di via IV Novembre, a Ercolano devastando alcuni armadietti e suppellettili. Non è ancora chiaro se sia stato portato via qualcosa. Ad accorgersi del raid alcuni inservienti. Sul caso, che è stato denunciato alle forze dell'ordine, è intervenuto anche il consigliere comunale Piero Sabbarese: «Non ci sono parole per definire quei vandali che spero vengano individuati presto. La scuola è sacra e va rispettata perché custodisce e costruisce lo spirito dei nostri giovani».

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Arianna Flagiello, la Procura generale chiede 24 anni di carcere per... L'EPIDEMIA Vaccino Covid in Campania, via alle prenotazioni per il personale... IL CASO Piano di Sorrento, rapina la biglietteria Eavun carabiniere dal... IL LOCKDOWN Campania zona rossa, Napoli è in testa alle tabelle sui contagi

LEGGI ANCHE Consiglio comunale di Napoli, sciolta seduta per mancanza del numero legale

© RIPRODUZIONE RISERVATA