Domenica 2 Dicembre 2018, 11:29

Due giovani di 19 e 21 anni hanno riferito ai carabinieri di essere stati aggrediti con un coltello e picchiati, ieri sera, da due sconosciuti all'interno di un parco condominiale a Ercolano. Entrambi incensurati, residenti nel comune vesuviano, sono stati medicati all'ospedale Maresca di Torre del Greco. Al 19enne è stata riscontrata una ferita lacero-contusa da arma da taglio al torace e al dorso guaribile in 15 giorni, al 21enne contusioni varie guaribili in tre giorni. Sull'episodio indagano i carabinieri della tenenza che stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica. Un aiuto alle indagini potrebbe essere fornito dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona.