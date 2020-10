Ercolano choc, 51enne fa irruzione in casa di una donna e tenta di violentarla

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano sono intervenuti a Ercolano per una donna in difficoltà. I poliziotti hanno accertato che, poco prima, un uomo si era introdotto nell’abitazione della donna e, dopo averla malmenata nel tentativo di usarle violenza, era stato chiuso in casa dalla vittima che era riuscita a fuggire.



L'uomo, A.L., 51enne napoletano con precedenti di polizia, è stato bloccato dagli agenti e arrestato per tentata violenza sessuale.