Sabato 28 Settembre 2019, 10:43

Un altro arresto dei carabinieri dell'aliquota operativa Stella è stato effettuato nella nota piazza di spaccio di droga del cosiddetto «Chalet Bakù» di Scampia, area sotto l'influenza del clan «Notturno». Questa volta, a finire in manette è stato Angelo Cuccurullo, 42enne del posto già noto alle forze dell'ordine.Cuccurullo è stato notato dai carabinieri mentre cedeva involucri di plastica in cambio di denaro contante. Nel farlo mostrava agitazione e si guardava intorno in maniera circospetta. Poi, non ha fatto in tempo a fuggire e i carabinieri l'hanno bloccato e perquisito.Addosso nascondeva 28 dosi di eroina per un peso complessivo di 26,5 grammi, 8 di cocaina, 16 di crack e 24 di cobret, droga ottenuta dallo scarto di produzione dell'eroina e generalmente tagliata con amfetamine. Nelle tasche di Cuccurullo sono stati trovati anche 355 euro in banconote di piccolo taglio, somma ritenuta provento dell'attività illecita di spaccio della droga. L'arrestato è stato portato nel carcere di Poggioreale.