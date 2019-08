Martedì 20 Agosto 2019, 15:57

Tre persone, due delle quali fratello e sorella, sono state arrestate dalla polizia per detenzione e spaccio di droga dopo una perquisizione in un'abitazione in vico dei Candelari, nella zona della Vicaria. In casa della 26 enne Valentina Saulino, di 37 anni, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato hanno sequestrato 46 bustine di cocaina, per un peso di circa 8 grammi e 17 bustine di eroina per un peso di 4 grammi, oltre a 357 euro. Altri 21 grammi di cocaina e 116 di eroina sono stati sequestrati in uno sgabuzzino esterno all' abitazione. Con la donna sono stati arrestati il fratello, Gianluca, di 42 anni, già denunciato in passato come la sorella, ed il 26 enne Gaetano Verde.