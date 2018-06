Antonio Maisto, un 54enne già noto alle forze dell'ordine e ritenuto affiliato al clan dei “Mazzarella” domiciliato San Giorgio a Cremano, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione che lo hanno perquisito mentre era a bordo della sua auto trovandolo in possesso di 3 dosi di eroina, materiale per il confezionamento di droga e 260 euro in contante ritenuti provento illecito. è in attesa di giudizio con rito direttissimo.

Sabato 9 Giugno 2018, 12:59

