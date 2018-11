In fuga con 11 cilindretti di eroina: pusher arrestato a San Giovanni

Venerdì 9 Novembre 2018, 19:49 - Ultimo aggiornamento: 09-11-2018 20:06

Gli agenti del commissariato San Giovanni Barra hanno arrestato Pietro Rizzo, 39enne napoletano, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Transitando per via Comunale Ottaviano, i poliziotti hanno notato alcune persone che, alla vista della polizia, si allontanavano in varie direzioni e hanno bloccato il 39enne mentre cercava di entrare all’interno della sua abitazione.A seguito di un controllo i poliziotti hanno rinvenuto all’interno di una busta che il 39enne portava con sé 11 cilindretti di plastica contenenti eroina per un peso di 10,57 grammi e 75 euro suddivise in banconote di diverso taglio.