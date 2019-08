CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 13 Agosto 2019, 11:13

Puntuali come gli altri due trimestri passati, giunti a metà del secondo mese si inizia a fare i conti con il ritorno delle visite e degli esami a pagamento. Stando alle ultime comunicazioni dell'Asl infatti, la prossima settimana dovrebbero esaurirsi quasi tutti i tetti di spesa delle branche della specialistica ambulatoriale, a esclusione di quelle già sold out, come cardiologia e radiologia (9 agosto), oltre medicina nucleare (20 luglio). Passando a setaccio il calendario delle altre voci è possibile effettuare in regime di convenzione con i centri privati, ancora per qualche giorno, le analisi di sangue e urine e la radioterapia fino al 23 agosto. Per diabetologia la data di presunto esaurimento del fondo assegnato invece, è stimata per il 26 agosto. L'unica branca che dovrebbe giungere fino alla scadenza naturale del trimestre è quella delle visite specialistiche.«Il copione si ripete. E fino al prossimo 1 ottobre a Napoli città e con minime variazioni di data, nella provincia nord e sud del capoluogo partenopeo, nonché a Caserta e Salerno (per ora si salvano solo Avellino e Benevento), per visite e analisi di laboratorio occorrerà mettere nuovamente mano al portafogli oppure sobbarcarsi l'estenuante calvario delle liste d'attesa negli ospedali pubblici - scrive in una nota Gennaro Lamberti, presidente di Federlab Italia - Purtroppo, la ripartizione trimestrale dei fondi non si è rivelata una scelta lungimirante da parte della Regione Campania. Se prima infatti, i tetti di spesa si esaurivano a fine anno, adesso lo stop arriva puntuale ogni tre mesi. Inutile dire che un andazzo del genere arreca sì danno alle strutture accreditate, ma soprattutto al cittadino-paziente e in particolare ai napoletani, i primi a soffrire di questa paradossale situazione».