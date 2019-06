Mercoledì 5 Giugno 2019, 18:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roberto Perrone, ex braccio destro del boss Giuseppe Polverino e principale accusatore del clan operante tra Marano e Quarto, è tornato in libertà dopo un anno e tre mesi di detenzione. L'uomo, da tempo collaboratore di giustizia, era tornato in carcere per scontare una pena passata in giudicato. Le dichiarazioni di Perrone, a lungo uomo di riferimento del clan Polverino nel comune di Quarto, sono state utilizzate in molti procedimenti giudiziari. I suoi racconti del pentito hanno consentito ai magistrati della Dda di Napoli di fare luce su diversi delitti, sull'organigramma della potente fazione criminale nonchè sull'organizzazione del traffico di stupefacenti. Perrone vive attualmente in una località protetta.