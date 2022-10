Perde la vita cadendo in un dirupo durante un'escursione nella zona collinare che va da Sorrento a Massa Lubrense. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo uno dei sentieri che attraversa la dorsale della Costiera. La vittima si chiama Anton Hass, un turista di nazionalità svizzera di 70 anni.

Per cause ancora in corso di accertamento, l'uomo si è allontanato dalla comitiva mentre percorreva il sentiero di Borra. Poco dopo, gli altri componenti del gruppo, non vedendolo più, si sono allarmati ed hanno avviato le ricerche. Il corpo è stato avvistato in un dirupo.

Verso le 15 sono stati avvisati i carabinieri della stazione di Massa Lubrense e quelli di Sorrento. I militari del maggiore Ivan Iannucci, giunti sul posto, hanno coordinato le attività per il recupero della salma. Poiché il cadavere dell'uomo era finito in una zona particolarmente impervia, l'operazione si è rivelata alquanto complessa, tanto che si è conclusa solo intorno alle 18.

I carabinieri hanno anche sentito la guida e gli altri escursionisti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento si segue la pista della tragica fatalità. Probabilmente l'anziano è scivolato finendo nel burrone dove è morto a causa dei gravi traumi riportati. La salma del turista, che dai primi riscontri sembra non alloggiasse in una struttura ricettiva della penisola sorrentina, è a disposizione del magistrato di turno della Procura di Torre Annunziata.

Sull'accaduto è già stata aperta un'inchiesta per stabilire eventuali responsabilità, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle norme di sicurezza relative alle escursioni.