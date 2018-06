Esercito, a Napoli gli Stati Generali della Logistica Militare

Venerdì 22 Giugno 2018, 20:07 - Ultimo aggiornamento: 22-06-2018 20:07

Una due giorni di confronti tra Forze Armate e industria, per delineare insieme i possibili sviluppi evolutivi dell’organizzazione logistica militare, nell’ottica di una maggiore collaborazione con le altre Forze Armate e con il mondo industriale della Difesa, con gli obiettivi di integrazione, dinamicità, economicità ed efficacia. Il seminario, organizzato dal Comando Logistico dell’Esercito, si è tenuto il 20 e il 21 giugno nell’Aula Magna della Scuola di Medicina e Chirurgia della Federico II e si è concluso alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, il generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina; all’ultima giornata hanno partecipato anche il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, il Comandante Logistico dell’Esercito, il generale Luigi Francesco de Leverano, e il prefetto Carmela Pagano. “La logistica – ha evidenziato il generale De Leverano – deve orientarsi ai concetti tipici dell’industria 4.0, con l’infologistica quale strumento indispensabile per la gestione delle informazioni, il monitoraggio e l’ analisi dei processi logistici”. Nella conclusione il generale Farina ha evidenziato la necessità di portare avanti nuove tecnologie che diano un ritorno importante al “Sistema Paese” e indicando la logistica quale componente imprescindibile per l’efficienza di qualsiasi operazione.