L'Esercito rifornisce di gasolio Ctp: riprende la linea Napoli-Mondragone

Oggi l'Esercito Italiano ha rifornito di gasolio il deposito di Teverola della Ctp, per consentire all'azienda di trasporto di riprendere il servizio nella giornata di martedì nel tratto da Napoli lungo il litorale flegreo e quello domitio fino a Mondragone. La linea era stata sospesa dal 1° agosto scorso.

«E' una situazione che presenta note problematiche sociali che non possono attendere i tempi burocratici della vicenda di Ctp legata al durc - ha dichiarato Augusto Cracco, amministratore unico dell'azienda di trasporto -. Ringrazio il generale del comando forze operative sud, Giuseppe Nicola Tota, il generale Angius e il comandante di battaglione Antonio Iannaccone e regimento logistico Garibaldi comandato dal colonnello Fabio Magni. Ringrazio anche il Prefetto di Caserta, dottor Raffaele Ruberto, il suo capo gabinetto dottoressa Maura Perrotta e la dottoressa Paola Ponticelli. Il mio ringraziamento maggiore però va agli uomini che operativamente hanno lavorato nel nostro deposito, cosa per la quale sono stati anche richiamati dalle ferie. Per ultimi ringrazio Enrico Panini ed il sindaco Luigi De Magistris, che hanno assecondato un'idea che poteva sembrare folle, ma che si è trasformata in un episodio di grande collaborazione istituzionale, per il bene comune».