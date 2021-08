Esmeralda, lo yacht di 62 m del patron di EasyJet a Castellammare

Il patron di EasyJet sbarca a Castellammare e attracca il suo “Esmeralda” da 62 metri allo Stabia Main Port. «Amo Capri e Napoli, Castellammare è stupenda» ha esclamato Polys Haji-Ioanno salutando il team di marinai che lo ha accolto nella darsena stabiese. Polys Haji-Ioanno è il figlio del defunto armatore cipriota Loucas Haji-Ioannou (m. 2008), che un tempo possedeva la più grande flotta di navi cisterna private del mondo. Oggi il suo impero è stato costruito grazie ad una grossa partecipazione in easyJet, la compagnia aerea discount fondata dal fratello minore, Stelios. Polys prima di lasciare Castellammare, come augurio di crescita per lo Stabia Main Port, ha regalato allo staff il libro: “EasyHistory. The easy family of brands photo album” che raccoglie i successi della famiglia che gestisce la compagnia aerea e continua l'eredità marittima con una flotta di 17 navi cisterna. Il miliardario cipriota ha nel suo impero anche molti in immobili commerciali e residenziali, in particolare a Cipro, in Grecia e in Norvegia.

Lo yacht di sua proprietà è stato costruito da Codecasa nel 1981. È stata progettata dallo Studio de Jorio. A bordo possono soggiornare 22 ospiti più un equipaggio di 26 persone.

Dopo sei giorni a Castellammare dove ha ammirato la città e il suo lungomare, Polys è salpato a bordo dell’ Esmeralda per l’isola di Capri.