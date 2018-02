Esonda il Sarno: malati oncologici intrappolati in casa, poi soccorsi

Venerdì 23 Febbraio 2018, 16:12 - Ultimo aggiornamento: 23-02-2018 16:15

Intrappolata in casa dopo l'esondazione del fiume Sarno, una coppia di malati oncologici ha lanciato un Sos sui social: «Ho bisogno di recarmi in clinica per un esame prenotato da sei mesi e alla mia compagna deve essere somministrato un farmaco salvavita. Aiutatemi a uscire di casa». L'appello è stato raccolto dal popolo del web che si è attivato per mobilitare i volontari della Protezione civile del Comune che hanno trasportato fuori dall'area allagata l'uomo e la sua compagna con la bambina di due anni. Ora si trova nella clinica di Pompei e la sua compagna è riuscita ad ottenere la somministrazione del farmaco salvavita.Due storie che diventano più drammatiche ogni volta che il fiume Sarno esonda nel suo tratto finale a Castellammare di Stabia. Non è la prima volta che accade e l'uomo non è l'unico abitante di via Ripuaria ammalato oncologico che deve chiedere aiuto per poter uscire o entrare in casa. «Vi prego, lo chiedo alle istituzioni. Fate qualcosa. Aiutateci a vivere senza questo incubo degli allagamenti».