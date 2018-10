Martedì 16 Ottobre 2018, 09:07 - Ultimo aggiornamento: 16-10-2018 09:44

Forte esplosione nel cuore della notte al Rione Luzzatti a Gianturco. A saltare in aria un'automobile posizionata proprio davanti a un cancello pedonale in piazza Coppola.I testimoni - svegliati dal boato poco prima della mezzanotte - raccontano di aver sentito urla e rumori simili a spari poco prima della deflagrazione. Sul posto sono intervenute pattuglie della poliza d Stato e una squadra dei vigili del fuoco che ha operato per oltre un ora. Ancora sconosciuta l’origine dell’esplosione.