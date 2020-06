Esplosione a Napoli, sequestrata la bombola del gas: resta grave la donna ferita

Stava preparando la colazione quando è stata avvolta dall'esplosione che ha risuonato con un boato potente in via del Priorato, nel centro di Napoli. Pochi minuti prima delle 8 di ieri mattina, Florida Themal, 65enne di origine srilankese, ora in ospedale, è stata investita da una fiammata che le ha bruciato la maggior parte del corpo. La deflagrazione, avvenuta nella sua casa al piano terra, ha allarmato tutti gli abitanti della stretta traversa di via Salvator Rosa, facendo tremare anche le finestre delle palazzine vicine e provocando una densa nube di fumo che si è espansa velocemente in strada. La donna è stata soccorsa dall'ambulanza e trasportata d'urgenza all'ospedale Cardarelli mentre sul posto hanno operato quasi in sincronia vigili del fuoco, polizia municipale, polizia di Stato e protezione civile.



All'arrivo dei pompieri sul posto non c'erano fiamme ma le operazioni per la messa in sicurezza dell'area hanno richiesto più di due ore perché lo scoppio aveva devastato buona parte del piccolo terraneo privato dove la 65enne, negli ultimi tempi, abitava da sola. La forza dell'esplosione, infatti, aveva divelto la porta di casa e danneggiato porzioni di muratura e parte di una finestra. Tre mezzi della squadra 18B dei vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la zona, verificando che non ci fossero conseguenze per il fabbricato e dichiarando l'inagibilità solo per l'appartamento coinvolto dall'esplosione che sarebbe avvenuta a seguito di una perdita dalla bombola di gas nel vano cucina. Dunque molto probabilmente la donna, appena sveglia, potrebbe non aver notato un odore sospetto, ormai assuefatta, causando lo scoppio dopo aver acceso il gas. Questa dinamica è al vaglio degli accertamenti che hanno comportato anche il sequestro della bombola da parte delle forze dell'ordine. «Già da qualche giorno si sentiva puzza di gas» raccontano i residenti.

La 65enne, ustionata per oltre l'80% della sua superficie corporea, è stata ricoverata in terapia intensiva al Centro Grandi Ustioni del Cardarelli, diretto da Romolo Villani, dove sono in corso le terapie d'urto per stabilizzarne le condizioni cliniche. Nonostante la gravità della situazione, la donna è cosciente e respira adeguatamente, aiutata dall'ossigeno profuso in dosi, per cui non è stato necessario intubarla. Per accelerare le operazioni di soccorso e consentire l'arrivo dei mezzi di emergenza, ieri mattina la viabilità dell'intera zona è stata modificata fino alle 11.30. L'unità operativa Avvocata della polizia municipale, diretta da Armando Marletta su coordinamento del comandante Ciro Esposito, ha chiuso via Salvator Rosa deviando il traffico su altre strade e l'intera area, interessata anche dai lavori in corso Vittorio Emanuele, è stata fortemente congestionata per riprendere la viabilità ordinaria intorno all'ora di pranzo.



«Si stava preparando il tè come ogni mattina e quando ha acceso il gas, si è ritrovata sbalzata in aria» racconta Miuri che ieri ha raggiunto la sorella Florida, in ospedale. «Ci ha raccontato che, dopo l'esplosione, è riuscita ad alzarsi e ha cercato di raggiungere il bagno per prendere dell'acqua - continua il cugino della donna - poi alcuni vicini di casa l'hanno aiutata ma non sappiamo cosa è accaduto, lei ha fatto ciò che faceva ogni giorno». Per la 65enne si è mobilitata l'intera comunità srilankese manifestando «solidarietà e vicinanza a Florida ma anche disponibilità se ci fosse bisogno di aiuto per la donna che è una lavoratrice» ha detto, presidente dell'Associazione Lavoratori Sri Lankesi a Napoli che le ha augurato di «guarire al più presto». Un'ultima riflessione la impone un dato, per cui le grandi ustioni, come il caso di Florida che ha lesioni di terzo grado, coinvolgono spesso cittadini stranieri che abitano locali dove manca la sicurezza. «Occorre un censimento dei bassi nel centro cittadino e nelle aree antiche dove riscontriamo un gran numero di abitazioni pericolose - spiegadel Comitato Lenzuola Bianche - forse questa volta si è trattato di un incidente ma la sicurezza abitativa è un problema del nostro territorio».