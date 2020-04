Portici, il Covid 19 non ferma il racket: colpito un negozio di elettrodomestici

Esplosione in piena notte, distrutto l'ingresso di negozio di elettrodomestici, il grave fatto si è verificato poco dopo le due a Portici. Nel silenzio della città semi deserta a seguito delle normative per arginare il covid-19, i cittadini di Portici sono stati svegliati di soprassalto, per quella che si presume sia l'ennesima bomba carta fatta esplodere ai danni di un esercizio commerciale.

LEGGI ANCHE Dramma familiare a Sarno: guarisce il figlio, muore il papà

Ad essere colpita, questa volta, è stato il negozio di elettrodomestici e non solo situato nella parte alta di via Libertà. Le forze dell'ordine, indagheranno su quanto avvenuto per capire la matrice del gravissimo atto.





Ultimo aggiornamento: 08:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA