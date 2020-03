Napoli: scoppia impianto condizionamento, crolli e paura al parco Margherita

Un boato ha fatto tremare le finestre delle abitazioni in via Parco Margherita, a Chiaia poco prima delle 19. Lo scoppio, ha provocato il distacco di pezzi di intonaco e piastrelle dalla facciata esterna di una palazzina.



L' esplosione si è verificata quasi all'altezza della strada, spaventando i cittadini che, durante il trambusto, non sono riusciti a capire cosa stesse accadendo. Il forte rumore ha fatto pensare ad una vera e propria deflagrazione e, fortunatamente, non ci sono stati feriti.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con la squadra 4B "Mostra" che ha verificato come l'esplosione fosse avvenuta all'interno di un appartamento in fase di ristrutturazione, con la conseguente distruzione di porzioni di arredo dentro l'abitazione e anche all'esterno.



Dai primi accertamenti dei pompieri che hanno messo in sicurezza l'area compromessa dall'esplosione, lo scoppio potrebbe essere stato causato dall' impianto di condizionamento forse per problemi legati al gas propellente. © RIPRODUZIONE RISERVATA