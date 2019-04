Venerdì 5 Aprile 2019, 11:40

Paura a Napoli per l’esplosione avvenuta in un appartamento nel quartiere Arenaccia. La forte deflagrazione è stata causata dallo scoppio di una bombola da campeggio sistemata sul balcone di un'abitazione in via Venezia.Il barbecue, allestito sotto le tende da sole, ha preso fuoco provocando un incendio che si è velocemente diffuso facendo saltare il pavimento e danneggiando la casa.Non si sono registrati feriti ma solo leggere intossicazioni per due persone a causa del fumo. Scondo I primi sopralluoghi dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, l’esplosione potrebbe essere stata causata dai motori di due frigoriferi presenti nell'abitazione o, più verosimilmente, dalla batteria di overboard in carica rivelatasi di manifattura cinese.I caschi gialli della squadra 2B orientale dei Vigili del Fuoco di Napoli hanno domato le fiamme e messo in sicurezza due appartamenti, quello interessato dalle fiamme e la casa sottostante entrambi interdetti all'uso abitativo per il momento. Sul posto sono intervenute anche le volanti della Polizia.