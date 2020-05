Esplosione in fabbrica a Ottaviano: guasto o perdita di gas, due piste per l'apocalisse

Dopo una giornata di rilievi, incontri tra forze dell'ordine, pubblico ministero e rappresentanti dell'azienda, confronti con tecnici ed esperti, la parola d'ordine è cautela. Ci vanno piano gli investigatori incaricati di capire quali sono state le cause dell'esplosione avvenuta martedì pomeriggio all'Adler di Ottaviano, che ha provocato la morte di Vincenzo Lanza, 55enne di Ottaviano e il ferimento di altri due operai, uno dei quali è tuttora in gravissime condizioni in ospedale. Così cauti che non è stata ancora formulata alcuna ipotesi di reato. La svolta potrebbe arrivare soltanto oggi, quando i vigili del fuoco consegneranno le prime relazioni sull'incidente. Per adesso restano le ipotesi. E sono almeno due: il guasto improvviso di un macchinario o una perdita di gas, nello specifico di metano. Molto lontana l'idea dell'attentato a scopo estorsivo: non ci sono le condizioni per pensare che qualcuno abbia fatto saltare in aria volutamente la fabbrica di proprietà di Paolo Scudieri. Carabinieri e magistrati ne hanno anche parlato, perché in questi casi non va escluso nulla, ma poi hanno accantonato l'ipotesi.



Martedì pomeriggio, in Adler, c'erano 9 persone: tre erano in ufficio, le altre sei distribuite su due capannoni. In uno di essi si è verificato lo scoppio: è lì che stavano lavorando Vincenzo Lanza e i suoi colleghi, precisamente alle macchine schiumatrici che miscelano i prodotti chimici e li erogano allo stato liquido in stampi. Quella macchina o anche altre potrebbero essersi danneggiate ed essere saltate in aria, con l'effetto di una bomba: si tratterebbe di un caso raro, perché mai in passato i macchinari di Adler hanno dato problemi, ma non da escludere totalmente, anche perché la produzione era rimasta ferma per molte settimane a causa dell'emergenza sanitaria. Peraltro, c'era anche un macchinario arrivato da poche settimane e poco usato, fino a quel momento. Tutta la fabbrica è, inoltre, alimentata a metano e non si esclude nemmeno che l'esplosione sia stata causata da una fuga di gas. Non ci sono serbatoi danneggiati, ma è possibile che sotto terra, si sia formata una sorta di bolla, poi esplosa appena ha trovato sfogo. Ciò spiegherebbe perché il capannone è letteralmente volato via, saltato in aria e poi disperso in mille pezzi. Siamo, tuttavia, sempre nel campo delle ipotesi. Di certo, i tre operai sono stati colti di sorpresa: sia Vincenzo Lanza che, l'altro operaio grave, anch'egli di Ottaviano, erano a terra privi di sensi: non hanno fatto in tempo nemmeno ad accorgersi di quello che stava avvenendo, non hanno pensato a scappare. Lanza, in particolare, non aveva ustioni: è stato sbalzato dall'onda d'urto e poi scaraventato a terra con estrema violenza. Chi lo ha soccorso lo ha trovato a faccia in giù.Ieri mattina nel luogo della tragedia si sono ritrovati sia i vigili del fuoco che i carabinieri: hanno incontrato il direttore dello stabilimento ed hanno fatto un primo punto della situazione. Poi il summit si è spostato a Nola, negli uffici della procura. L'indagine è stata affidata alla pm Martina Salvati, anche se sul posto, martedì pomeriggio, arrivò anche il capo della procura, Anna Maria Lucchetta. Le riunioni sono servite a riordinare le idee, ma eventuali avvisi di garanzia arriveranno soltanto nelle prossime ore. Intanto, i cittadini di Ottaviano tirano un sospiro di sollievo rispetto ad un altro fronte caldo, quello dell'inquinamento ambientale. Il nuvolone nero e denso ha spaventato a lungo la gente: molti sindaci dei Comuni vicini hanno invitato a chiudersi in casa, mentre il primo cittadino ottavianese ha bloccato la coltivazione e la vendita dei prodotti agricoli. Ieri l'Arpac ha reso noto un primo risultato: «Le centraline non hanno rilevato aumenti significativi delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici», dice un comunicato, evidenziando che «l'incendio ha avuto una durata relativamente limitata» per cui è possibile che la nube tossica «si sia dispersa verso l'alto, a circa mille metri di quota, per poi essere trasportata a distanza». Infine, restano stabili ma gravissime le condizioni di Giuseppe Pisanti: ricoverato all'ospedale di Nola, ieri è stato operato. Ha riportato moltissime lesioni interne ed ha perso molto sangue ed è tuttora in prognosi riservata. Buone, invece, le condizioni del terzo operaio, originario di Marigliano e portato al Cardarelli per alcune ustioni lievi. È considerato fuori pericolo.