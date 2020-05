Esplosione a Ottaviano, attesa per i rilievi in fabbrica: lutto cittadino per l'addio all'operaio

Si terrà domani mattina l'autopsia di Vincenzo Lanza, l'operaio di 55 anni che martedì pomeriggio ha perso la vita in seguito all'esplosione avvenuta all'interno dell'Adler, la fabbrica del gruppo Scudieri che si occupa della lavorazione della plastica. Ieri il pm Martina Salvati ha disposto l'incarico per l'esame medico, che sarà effettuato al Policlinico di Napoli, avvisando la famiglia e invitandola a nominare, eventualmente, un perito di parte. L'autopsia è un passaggio fondamentale per chiarire la dinamica dell'incidente, insieme alle relazioni dei Vigili del Fuoco, alcune delle quali devono essere ancora consegnate. Non è un ritardo: è un doveroso approfondimento che non è stato ancora possibile fare perché prima bisogna effettuare ulteriori sopralluoghi.



I rilievi da fare sono numerosi e alcuni potranno essere fatti solo quando la zona dove è avvenuta l'esplosione sarà stata sgomberata da tutti i detriti. C'è da capire, in particolare, se sul posto si è formata una voragine e, soprattutto, di che entità, in modo da meglio verificare l'ipotesi della fuga di gas avvenuta nelle tubazioni posizionate sotto terra, che resta la più accreditata. Quanto all'autopsia, dovrebbe confermare quello che i soccorritori di Vincenzo Lanza hanno detto fin dall'inizio: l'operaio potrebbe essere morto per le lesioni interne o per un improvviso arresto cardiaco. Sul suo corpo raccontano chi ha cercato di aiutarlo non c'erano ferite e nemmeno segni di bruciature, al contrario degli altri due colleghi sopravvissuti (uno dei quali è grave, l'altro è fuori pericolo). Vincenzo Lanza è stato sbalzato lontano dall'onda d'urto: quando le forze dell'ordine sono arrivate era già privo di conoscenza e i medici del 118 hanno disperatamente tentato di rianimarlo.

Nella stessa giornata di sabato, il sindaco di Ottaviano Luca Capasso ha proclamato il lutto cittadino, raccomandando allo stesso tempo a tutti di rispettare la normativa sull'emergenza sanitaria, che impone la partecipazione ai funerali limitata esclusivamente a 15 familiari.



Intanto, l'Arpac ha reso noti i risultati delle rilevazioni delle centraline, posizionate nei pressi del luogo dell'incidente ed in altri punti della città per verificare la qualità dell'aria ed altre possibili forme di inquinamento. Nel pomeriggio e nelle ore serali di mercoledì si è riscontrato un aumento della concentrazione di PM10, con medie orarie oltre il limite. I valori sono rientrati ieri mattina al di sotto del valore limite. Il monitoraggio del PM 2.5 invece non ha mostrato picchi significativi. Per quanto riguarda il benzene, le concentrazioni si sono mantenute superiori al limite annuo di 5 microgrammi per metro cubo (che rappresenta la media annua nella legislazione vigente), con valori prossimi a 10. Per gli altri parametri (ossidi di azoto, monossido di carbonio e ozono) non sono stati riscontrati valori elevati. Di buono c'è che l'incendio si è sviluppato prima verso l'alto fino a 900 metri e poi verso est fino ai rilievi appenninici, dunque la diffusione a bassa quota è stata molto limitata. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare anche i risultati relativi alla diossina. Peraltro, nel capannone saltato in aria e poi finito in frantumi non c'era plastica depositata: un altro elemento che induce ad un cauto ottimismo rispetto ai danni provocati dall'incendio, spento dai vigili del fuoco nel giro di un paio d'ore.