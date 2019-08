Villetta sventrata a Lago Patria, Walter migliora: «Respira autonomamente»

Lunedì 26 Agosto 2019, 11:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Respira autonomamente, è un piccolo passo ma per noi è un grande passo». Lo dice con un video su facebook Alfredo Mariani, padre di Guido Walter, il 22enne rimasto ustionato nell'esplosione della sua villetta a Lago Patria mercoledì scorso. «Ci sono tanti amici che ci sono vicini afferma Alfredo - facciamo parte di una comunità che quando ha bisogno crea una rete di solidarietà». I medici del reparto Grandi Ustionati del Cardarelli di Napoli, tuttavia, non hanno sciolto la prognosi che resta riservata. Guido Walter Mariani nell'esplosione ha riportato ustioni di secondo e terzo grado alla schiena, alle gambe e alle mani. Le ferite sono curate con speciali pomate e nelle prossime 48 ore ci sarà un quadro più definito delle ustioni: non è escluso che, qualora ve ne siano le condizioni, Walter si dovrà sottoporre a una serie di operazioni chirurgiche. Il dramma è avvenuto mercoledì scorso nel seminterrato della palazzina di due piani di via Torre Magna, una traversa di via Staffetta a Lago Patria nel Comune di Giugliano, dove il 22enne vive coi genitori. Con lui erano rimasti feriti la madre in modo lieve, la vicina di casa con il marito e la figlia diciassettenne. I vigili del fuoco hanno accertato che la fuga di gas è partita da un rubinetto malfunzionante. Il propano liquido del «bombolone» situato all'esterno dell'abitazione, che non è esploso, ha saturato il seminterrato; la deflagrazione è avvenuta quando il 22enne ha acceso una sigaretta. Intanto prosegue la mobilitazione messa in campo dall'amico di famiglia Lorenzo Crea per raccogliere fondi necessari a sostenere le spese mediche e i lavori di ristrutturazione della palazzina.