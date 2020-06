Esplosione nella notte a Torre del Greco, devastata attività di noleggio auto

Una forte deflagrazione e il successivo suono di alcune sirene: con ogni probabilità è stata bomba carta fatta esplodere da ignoti a devastare la saracinesca e a danneggiare seriamente un’attività di noleggio auto in via Litoranea. Era passata la mezzanotte quando la tranquillità della zona è stata sconvolta dall’esplosione, capace di risvegliare dal sonno in particolare i residenti dello stabile dove si trova l’esercizio.

Ingenti i danni all’attività, posta di fronte al mare e a ridosso di uno dei complessi balneari della zona, in questi giorni impegnati nell’allestimento delle strutture in vista dell’apertura ufficiale della stagione estiva.

Gli inquirenti stanno provando a ricostruire l’accaduto e con ogni probabilità ascolteranno il responsabile della concessionaria per il noleggio a breve e lungo periodo delle auto.

