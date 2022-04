Esplode palazzina a Ischia, ferite due villeggianti di Roma

Un tubo di connessione difettoso, la perdita di gas nelle ore notturne che dal vano cucina si è propagata anche ad altri ambienti e alla fine, l'esplosione, che si innescata al primo contatto elettrico avviato in casa. È di due donne ferite e di un appartamento a due piani danneggiato anche in maniera strutturale, il bilancio dell'esplosione per fuga di gas che si è verificata ieri mattina presto a Ischia, in località «terra rossa», ai...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati