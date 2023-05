Due associazioni in campo per l'Emilia: «Via alla raccolta fondi»

«La nostra associazione è da sempre attenta alle richieste di aiuto delle comunità. L’interscambio con il tessuto associativo della nostra città già in passato ci ha visti partecipi ad iniziative di solidarietà. Siamo vicini al popolo emiliano con il cuore ma anche con atti concreti. Napoli ed i napoletani saranno ancora una volta sensibili verso i più deboli». A dichiararlo è Giuliano Annigliato, presidente dell'associazione "Essere Napoli", che ha deciso, insieme a Riccardo Guarino di "Rinascimento partenopeo", di avviare una raccolta fondi per l'Emilia.

Napoli è vicina alle comunità colpite dall'alluvione e le due associazioni in queste ore stanno coordinando una serie di aiuti per le famiglie emiliane. Guarino incalza. «Vogliamo sostenere concretamente le comunità dell’Emilia-Romagna colpite negli ultimi giorni dall’alluvione.

In queste ore stiamo promuovendo iniziative per raccogliere fondi e generi di prima necessità, fermamente convinti che il Paese intero debba mobilitarsi a sostegno di chi dopo una vita di lavoro in poche ore ha visto spazzare dalla furia delle acque sogni e speranze. Questo il momento della solidarietà e del coraggio».

I soci ed i simpatizzanti di Rinascimento Partenopeo e di Essere Napoli nelle prossime ore potranno mettere a disposizione delle famiglie emiliane una serie di aiuti, come già avvenuto in occasione della guerra in Ucraina. Per tutti coloro che fossero interessati a partecipare alle iniziative è possibile inviare un’email a: «rinascimentopartenopeo@gmail.com».