Il lungomare è tutto azzurro, nella grande notte della festa che parte dal fischio finale alla Dacia Arena. Migliaia di tifosi si riversano in via Partenope. Esplodono la gioia, i petardi e le lacrime. Altro che Capodanno o Carnevale di Rio. Fuochi d’artificio. Fumogeni. Un’onda di ebbrezza in riva al mare e a ridosso di un Castel dell’Ovo color Napoli. Una passione che trabocca dal ‘90. «Dopo tutti questi anni di sofferenza - strepita Giovanni Valiante - finalmente è arrivata la gioia. Mi ero già fatto truccare la faccia d’azzurro domenica. Questa è la volta buona. Abbiamo vinto». Già. Si vince una volta e per sempre. All’esterno dei ristoranti si canta “Ohi vita mia”, si canta contro la Juve e per Maradona. Già, Maradona: una statua di Diego viene portata in trionfo all’incrocio tra via Santa Lucia e via Partenope. Il passato e il presente che si intrecciano. «Siamo tutti impazziti», sorride Marianna Credendino. E per certe notti va bene così».

APPROFONDIMENTI Scudetto Napoli, allo stadio Maradona il coro di “O' Surdato 'Nammurato” dopo la vittoria

Claudia Letizia festeggia il suo Napoli svestendosi di azzurro Spalletti, uno scudetto per la famiglia: «Che bello far felice Napoli» Napoli, Osimhen si gode lo scudetto: «Ora me lo godo con i miei tifosi»

Si dice che, una volta realizzato il desiderio, si smetta di desiderare. Ma Napoli, unica nel bene e nel male, è unica anche in questo. Il terzo scudetto è arrivato, eppure si continua a desiderarlo in ogni via, sul mare e in ogni piazza.

Solo Napoli fa durare la visione della gioia e dell’ebbrezza. Solo Napoli si ribella a questa legge del desiderio che equipara il sogno realizzato al sogno tramontato. Si va avanti fino a notte inoltrata. Tanto rumore, tanta festa e tanti fumogeni ma nessun episodio violento.

Godot è arrivato, il Carnevale azzurro è partito. E la festa è solo all’inizio. Dal Plebiscito a piazza Vittoria il tripudio si fa totale, a fine match. «Siamo stati così bravi durante la stagione che ci è bastato un pareggio per vincere», sospira Roberta Bottino, col “tre” dipinto sulla guancia. “Un giorno all’improvviso”, in via Partenope, parte a cadenza regolare di 3 minuti. Antonio&Antonio, poco prima, era completamente sold-out per la sfida friulana. E il lungomare è uno dei teatri principali di un’ebbrezza destinata a durare. «Prolungare l’attesa ha esteso la festa - osserva Antonino Della Notte, proprietario di Antonio&Antonio - I turisti sono felicissimi di vivere quest’atmosfera di gioia». Le tv straniere sono tutte pronte a filmare. Radio francesi, videomaker danesi, giornali tedeschi o inglesi. Questo scudetto li attrae sul lungomare come il miele con le api: il tricolore azzurro, arrivato nella terra in cui il sacro è il profano e viceversa, sa un po’ di religione.

Tutta la notte è azzurra. Napoletanità è anarchia e gioia, autenticità e caos. È il bene e il male dell’eccesso. E infatti il divieto di circolazione imposto dalle ordinanze è messo a rischio. In tanti ci provano, a scendere last-minute, al fischio finale, per tuffarsi nella folla. Sul lungomare è apparso ieri un nuovo striscione: «La storia ha voluto un’altra data: Napoli campione d’Italia 4-6-2023». Anche se il sesto mese dell’anno sia giugno, e non maggio. Un refuso dettato dalla paura, e cioè dalla speranza di vincere. «Il Napoli e Napoli sono sempre imprevedibili - commenta Alessandro Stingo, occhi fissi sul campo di Udine - Così come in estate nessuno si aspettava che ci bastasse un punto nelle ultime sei giornate di Serie A per diventare campioni d’Italia».

«La squadra aveva paura di vincere - aggiunge Serena Sposati, milanese - Questa è la verità dell’ultima settimana. I ragazzi sono stati bravi proprio perché non avevano pressione». Tutto ora è andato al suo posto. E il timore di vincere si è trasformato in trionfo. Dal Vesuvio spunta una nuvola che sembra azzurra. E si confonde col mare e con la maglia della bambina che sta guardando il vulcano dalla balaustra un po’ screpolata di via Partenope. È l’immagine del riscatto. Sembra tutto azzurro. Per tutta la notte. E lo è.