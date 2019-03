Estate 2019, Club Esse cerca a Napoli 420 animatori

Venerdì 22 Marzo 2019, 10:30

Quattrocentoventi posizioni aperte tra intrattenimento, animazione, sport e assistenza bagnanti, ma anche mansioni più propriamente alberghiere, come direzione, ricevimento, cucina, sala, bar, economato, housekeeping.Club Esse (www.clubesse.it), catena italiana con una quindicina tra villaggi e hotel in Sardegna, Sicilia, Calabria e Abruzzo, è partita con una massiccia campagna di recruiting che ora passa - e per ben due volte - da Napoli.Lunedì 25 marzo e giovedì 18 aprile, infatti, allo Stelle Hotel in Corso Meridionale 60/62 si terranno due pomeriggi di audizioni in cui, a partire dalle 14 (è necessario presentarsi all’orario di inizio), verranno selezionati candidati nei settori intrattenimento e sport.I profili più ricercati nel settore dell’intrattenimento sono i tecnici audio-luci, gli scenografi, i coreografi, gli animatori per i miniclub e gli istruttori sportivi - in particolare tennis, tiro con l’arco e fitness -, ma non mancano ottime occasioni per i capi animazione, i musicisti, i ballerini, i costumisti, gli assistenti bagnanti, gli addetti alle boutique.Sul sito www.clubesse.it il calendario costantemente aggiornato e alla pagina “Lavora con noi” il form da compilare per proporre la propria candidatura. Club Esse è una società in grande crescita che ha chiuso il 2018 con un fatturato di 28 milioni di euro e 570.000 presenze e che dà lavoro ogni estate a 1200 persone, da aprile a ottobre. Chi entrerà a far parte della squadra sarà invitato all’evento di formazione e team building “APP”, al Club Esse Montesilvano dal 28 aprile all’1 maggio.Ai candidati, uomini e donne maggiorenni, si richiede motivazione, attenzione alle esigenze dell’ospite, capacità di lavorare in gruppo, entusiasmo e positività, perché “Scegli la felicità” per il Gruppo non è solo uno slogan, ma un modo di approcciarsi al lavoro.A queste caratteristiche si aggiungono le specifiche esperienze e competenze tecniche, soprattutto per i ruoli più specializzati.