Mercoledì 24 Aprile 2019, 13:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Picchia i genitori per estorcere denaro. Le grida di aiuto allertano i carabinieri che arrivano immediatamente sul posto ma nasce un rocambolesco inseguimento per le vie del centro. Alla fine, braccato dai militari, è arrestato e tradotto a Poggioreale. E’ accaduto a San Giuseppe Vesuviano dove, un trentacinquenne già noto alle forze dell’ordine, F.G, ha messo in subbuglio un intero quartiere. L’arrivo tempestivo dei carabinieri della cittadina, guidati dal comandante, Giuseppe Sannino, coordinati dal maggiore Simone Rinaldi della compagnia di Torre Annunziata, ha posto fine all’assurda vicenda culminata con l’arresto dell’uomo accusato di estorsione, maltrattamento dei genitori e resistenza a pubblici ufficiali.