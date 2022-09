Estorsione al dentista di Quarto, condannati Troise e Giaccio

Condannati per aver estorto denaro a un noto dentista di Quarto. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli ha condannato Gianluca Troise (nella foto) a 8 anni di reclusione e Raffaele Giaccio a 4 anni e sei mesi.

I fatti risalgono all'autunno del 2018. Troise, già detenuto e condannato per altri reati, è un personaggio di spicco della camorra maranese: in passato fu accusato anche dell'omicidio di Luigi Felaco, freddato in un caseificio, ma fu poi assolto in appello.

Giaccio è ritenuto anch'egli contiguo ai clan di Marano, Orlando, Nuvoletta e Polverino. Le indagini furono coordinate dal pm Giuseppe Visone.