I Carabinieri della Stazione di Villaricca hanno tratto in arresto 3 persone già note alle forze dell'Ordine raggiunte da un Ordine di Espiazione Pena Detentiva emesso il 12 marzo dalla Procura di Napoli Nord. Si tratta di Vittorio Amato, 53 anni, Giuseppe Tambaro, 56 anni e Aldo Tambaro, 43 anni. Tutti devono scontare 3 anni e 8 mesi di reclusione conseguenti a una condanna per estorsione aggravata dal metodo mafioso in concorso accertata a Villaricca nel gennaio 2015. Dopo le formalità di rito sono stati tradotti nel centro Penitenziario di Secondigliano.

Mercoledì 13 Marzo 2019, 12:01

