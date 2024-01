È solo uno dei tanti invisibili, persone il cui nome dice poco o niente e la cui vita coincide con la disperazione del “prima” e del “poi”. Da venti mesi un ragazzo nigeriano è costretto a vivere dietro le sbarre di una carcere in attesa che arrivi la sentenza nel processo di appello. Venti mesi: che in termini di calcolo spiccio fa 608 giorni. Un’altra vicenda drammatica che fa seguito a quella di Alexandro Esposito, il 32enne in attesa di giudizio di terzo grado, trovato morto in circostante più che misteriose (al punto che non si esclude l’ipotesi dell’omicidio) in una cella di Poggioreale.

A Poggioreale c’è arrivato con un’accusa pesante: estorsione. Ma non pensate al racket imposto dai clan, perché Kelvin non è un camorrista. Più semplicemente il giovane - al secolo Kelvin Egubor, 25enne sbarcato da minore non accompagnato in Italia dalle coste libiche con in tasca uno di quei sogni che evaporano quasi sempre troppo in fretta - è stato arrestato il giorno in cui ha commesso una sciocchezza, improvvisandosi parcheggiatore e chiedendo a un automobilista due euro per guardargli la macchina: sicuramente senza immaginare che da quel momento per lui sarebbe cominciata un’odissea.

Tralasciamo i dettagli del braccio di ferro tra accusa e difesa (che pure è ancora in atto) nella causa che, finalmente, soltanto oggi approda a giudizio in appello. E spieghiamo anche che nel recente passato, questo giovane nigeriano di sciocchezze ne ha commesse almeno un altro paio: la prima, quando accompagnandosi ad alcuni connazionali viene fermato per un controllo, e nello zaino di uno della comitiva viene trovata della marijuana; e la seconda quando, altrettanto stupidamente, dopo aver avviato le pratiche per avere il permesso di soggiorno litiga con uno dei responsabili del centro di prima accoglienza per minori dove si trova, si allontana e fa perdere ogni traccia di sé.

Questo ovviamente non fa di Kelvin un pericoloso criminale. E di qui nasce il caso sui tempi biblici di una giustizia che quasi mai fa notizia se a farne le spese è un “invisibile”. A sollevarlo, ieri, ci hanno pensato il garante per i diritti dei detenuti della Regione Campania, Samuele Ciambriello, e la penalista che assiste il nigeriano, l’avvocato Salvia Antonelli.

«Da 20 mesi Kelvin Egubor, nigeriano di 25 anni senza fissa dimora - ricostruisce la vicenda Samuele Ciambriello - è in carcere a Poggioreale per presunta estorsione, per aver chiesto due volte alla stessa persona di consegnargli due euro per parcheggiare tra via Campana e via Giulio Cesare a Napoli. L’imputato mendicante, in primo grado, è stato condannato a cinque anni, domani (oggi per chi legge, ndr) ci sarà l’appello».

«L’avvocato Antonella Salvia, che lo difende - insiste ancora Ciambriello - stamattina in aula chiederà l’assoluzione, e in subordine gli arresti domiciliari in una comunità del Casertano che mi ha offerto la disponibilità a prenderlo. Intanto un fatto è certo e indubitabile: c’è una sproporzione di pena rispetto ai fatti contestati». Il garante campano segnala anche che nelle carceri campane ci sono tanti casi di invisibili, di persone senza fissa dimora ed accusati di piccoli reati. Di qui la sua conclusione: «Per Kelvin senza fissa dimora viene addirittura ignorata la pronuncia della Corte costituzionale del 24/05/2023, con la quale si dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 629 del codice penale (estorsione, ndr), nella parte che prevede la riduzione di un terzo della pena minima per i reati di estorsione che hanno un’offensività minima. Indignarsi dinanzi a tutto questo è poco!».

«Questa storia - dichiara al Mattino l’avvocato Salvia Antonelli - è tristemente paradigmatica: «Se a Kelvin, come a tanti altri immigrati che arrivano in Europa con il desiderio di affrancarsi da un’esistenza di sacrifici e paure fosse stata data una possibilità di inserimento sociale, forse non si sarebbe venuto a trovare in questo dramma. C’è chi si salva e chi non ci riesce: e al mio assistito questa possibilità non è stata data. Al netto della questione giudiziaria, non si può non puntare il dito contro un sistema che non concede possibilità di integrarsi, e in questo ambito va denunciata con forza anche la grande presa in giro di tante organizzazioni e associazioni chiamate a prendersi cura di chi arriva in Italia da migrante».

«Kelvin Egubor è da venti mesi in un carcere dal quale difficilmente uscirà rieducato. E sconta questo dramma in quanto senza fissa dimora: se solo avesse avuto un domicilio, avrebbe scontato la detenzione preventiva agli arresti domiciliari». C’è il tempo per un’ultima considerazione. Quella dei parcheggiatori abusivi a Napoli è sicuramente una piaga purulenta, e che va combattuta senza se e senza ma. Ma a questo punto sarebbe interessante fare una statistica dei tanti abusivi (e pregiudicati) che in carcere non vengono spediti e continuano a farsi beffe di leggi e regolamenti.