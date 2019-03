Sabato 23 Marzo 2019, 11:58

San Giuseppe Vesuviano. Maltrattava la sorella maggiore costringendola addirittura a dormire in macchina oltre a sottrargli denaro continuamente . E’ finto in manette con l’accusa di maltrattamenti, estorsione e rapina. I Carabinieri della Stazione di San Giuseppe Vesuviano, guidati dal comandante, Giuseppe Sannino, dopo indagini avviate a seguito di denunce riguardanti vari episodi di minacce e violenze sporte il 3 e il 22 febbraio hanno tratto in arresto un quarantunenne del luogo già noto alle forze dell'Ordine. L.B. è stato raggiunto da Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal GIP di Nola dopo indagini coordinate dalla locale Procura per maltrattamenti in famiglia, estorsione e rapina ai danni della sorella cinquantaduenne. L'arrestato è stato tradotto a Poggioreale.