Trovano portafogli e chiedono 200 euro per restituirlo: arrestati coniugi nel Vesuviano

Un cittadino di origini singalesi ha perso il suo portafogli e dopo qualche ora dallo smarrimento ricevuto una telefonata.La vittima ha denunciato la richiesta estorsiva ai carabinieri che hanno organizzato un incontro e bloccato due persone.. I due, arrestati per estorsione, sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio. Il portafogli con parte del suo contenuto è stato restituito alla vittima: del denaro in esso conservato nessuna traccia.