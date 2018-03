Estorsioni ai trans brasiliani nel Napoletano: 100 euro a settimana, tre arresti

Sabato 10 Marzo 2018, 11:03 - Ultimo aggiornamento: 10-03-2018 11:03

Tre arresti nell' ambito di un' indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. I Carabinieri di Varcaturo, stazione dipendente dalla Compagnia di Giugliano in Campania, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due fratelli di 35 e 26 anni, residenti in Giugliano ed un 30enne residente a Quarto. I tre sono gravemente indiziati di diversi tentativi estorsivi commessi dall’estate 2017, con condotta perdurante, ai danni di 5 transessuali brasiliani.Le indagini partite, nello scorso mese di febbraio, dalla denuncia congiunta, sporta presso la Stazione di Varcaturo, nella quale affermavano che i due fratelli da diversi anni li facevano oggetto di richieste estorsive per esercitare liberamente l’attività di meretricio su strada nel comune di Castel Volturno, località Ischitella. In particolare i denuncianti riferivano che, uno di loro, fu accompagnato con forza presso l’abitazione dei due fratelli e gli fu intimato di avvisare tutti i transessuali di pagare 100 euro pro capite a settimane per esercitare la loro attività in tutta tranquillità. Successivamente i fratelli avendo notato i mancati pagamenti iniziarono a perseguitare i transessuali sia con minacce verbali che facendoli aggredire fisicamente. Dalle frequentazioni dei due fratelli, i militari di Varcaturo riuscivano ad identificare il 30enne di Quarto, riconosciuto dalla vittime tramite un’individuazione fotografica.