Blitz nel rione del falò di camorra a Castellammare: presi 11 vicini al clan D'Alessandro

Lunedì 9 Settembre 2019, 07:25

Castellammare. Blitz anticamorra nel rione dei falò contro i pentiti: in manette 11 affiliati al clan D'Alessandro. I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, guidati dal maggiore Donato Pontassuglia, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli su richiesta del sostituto procuratore Giuseppe Cimmarotta della Dda nei confronti di 11 indagati residenti al rione Savorito e ritenuti responsabili a vario titolo di estorsione aggravata in concorso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dalla finalità di agevolare il clan D'Alessandro, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. La notte del 7 dicembre scorso, in quello stesso quartiere bunker dove lo spaccio è controllato dagli Imparato, fu bruciato un falò dell'Immacolata con uno striscione di minacce contro i collaboratori di giustizia e un manichino impiccato.