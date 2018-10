Estorsioni, seconda condanna per il boss di Ponte Persica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 4 Ottobre 2018, 10:40 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2018 11:02

«Il clan Cesarano è un'invenzione giornalistica», ma per i giudici lui ne gestiva le estorsioni. Seconda condanna a nove anni di carcere per Luigi Di Martino, 57 anni, pluripregiudicato di Pompei, noto come «Gigino o profeta», ritenuto dall'Antimafia ai vertici proprio del clan di Ponte Persica, il quartiere al confine fra Castellammare e la cittadina mariana dove aveva la sua roccaforte il capoclan Ferdinando Cesarano. Tra il 2014 e il 2016, periodo in cui era tornato libero, secondo il pm Giuseppe Cimmarotta «Di Martino gestiva in prima persona le estorsioni per conto del clan Cesarano» e lo faceva direttamente dal Kimera Cafè, il bar finito sotto sequestro pochi giorni fa. Proprio nei pressi di via Acquasalsa, a Pompei, era residente lo stesso Di Martino, condannato per estorsione aggravata dal metodo mafioso, come ricostruito dalle indagini del commissariato di Pompei, coordinate dalla Direzione distrettuale Antimafia di Napoli.