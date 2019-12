Personale della Squadra Mobile ha dato esecuzione a una ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, nei confronti di Pietro Izzo, classe 1966, Renato Esposito, classe 1963 e Antonio Arena, classe 1970, indagati per tentata estorsione aggravata dalle modalità mafiose.



Le indagini, coordinate dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, hanno permesso di acquisire elementi indiziari in ordine a un tentativo di estorsione posto in essere dai destinatari del provvedimento cautelare in pregiudizio di operatori commerciali del settore della distribuzione. Ultimo aggiornamento: 13:07