Estradato in Italia il latitante campano «Quaglia quaglia» preso in Olanda

Rientra oggi in Italia, presso l´aeroporto di Fiumicino, Francesco De Simone, 62enne napoletano, detto

arrestato ad Amsterdam dieci giorni fa, grazie alle preziose indagini esperite dal Nucleo Investigativo Carabinieri di Torre Annunziata e dal supporto del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia Divisione S.I.Re.N.E. (Supplementary Information Request at the National Entry) che ha coordinato il lavoro della Polizia olandese per localizzarlo.



De Simone, latitante dal 2015 e condannato per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti ad oltre 7 anni di reclusione, ha sempre ricoperto il ruolo di `broker della droga´ per i sodalizi criminali di Torre Annunziata, fungendo da tramite per quei carichi che proprio dall´Olanda raggiungevano i porti italiani. All´arrivo a Fiumicino scortato dagli Agenti dello SCIP - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, verranno espletate le formalità dell´arresto sul territorio nazionale presso l´Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea, ed immediatamente sarà associato presso la competente Casa Circondariale a disposizione dell´autorità giudiziaria partenopea.

Martedì 20 Febbraio 2018, 16:17 - Ultimo aggiornamento: 20-02-2018 16:53

