Radioterapia, un malato su due resta senza cura in Campania

Martedì 9 Gennaio 2018, 09:11 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2018 09:28

Cura dei tumori e disparità tra Nord e Sud. La Campania, sul fronte della Radioterapia, è ancora figlia di un dio minore. A causa del Piano di rientro, negli ultimi sette anni, il Servizio sanitario regionale ha dovuto fare i conti con tariffe di rimborso dimezzate rispetto a quelle adottate dalle regioni del Nord, Lombardia e Veneto in testa. Un sistema ingessato dal fatto che, pur avendo investito ingenti risorse attinte ai fondi europei, per acquisire le più moderne apparecchiature, i centri di eccellenza come il Pascale e le Università hanno dovuto lavorare sottocosto. Se nel settore pubblico la qualità delle prestazioni è stata salvaguardata, alimentando però il disavanzo tra costi e ricavi, nel settore accreditato, che assorbe una consistente fetta del fabbisogno di cure, la rete dell'assistenza è stata messa in ginocchio. Da un lato frenando gli investimenti in nuove macchine (ogni nuovo acceleratore costa circa 2 milioni di euro), dall'altro mettendo a rischio l'intensità delle cure avendo a disposizione una Ferrari in cui è stata concessa benzina sufficiente per una 500.A pagarne le spese i pazienti: ancora oggi su 20 mila malati che necessitano di una radioterapia per completare la cura di un tumore 9 mila sfuggono al sistema erogativo campano. Una quota di malati campani non accede per nulla alla radioterapia, diminuendo i tassi di sopravvivenza al cancro. Un'altra fetta va fuori regione al netto di quel che viene intercettato dal privato accreditato paralizzato dai tetti di spesa e da tariffe inadeguate. Così quel che viene risparmiato sbarrando la porta principale, rientra dalla finestra della migrazione sanitaria dove la cure costano alle casse della Regione molto di più. Un gatto che si morde la coda che terminerà solo quando ai nuovi Lea varati dall'ultimo governo corrisponderanno gli aggiornamenti dei tariffari finalmente agganciati per tutte le regioni ai costi delle più moderne tecnologie disponibili.