Europei, maxischermi abusivi per la finale controlli a tappeto a Napoli

Alla vigilia della finale del campionato europeo di calcio si intensificano i servizi per evitare a Napoli e provincia l'installazione di maxischermi abusivi e scongiurare assembramenti che potrebbero favorire il contagio. I carabinieri del comando provinciale di Napoli continuano senza sosta il monitoraggio del territorio. Intanto, questa notte, in città, in due distinte operazioni i carabinieri hanno arrestato 4 persone. I militari del nucleo operativo del Vomero hanno arrestato per detenzione di arma da sparo, detenzione di droga a fini di spaccio, ricettazione un 22enne di Scampia già noto alle forze dell'ordine.

Durante una perquisizione nella sua abitazione i militari hanno rinvenuto 1 pistola revolver Nagant calibro 7,62, una scacciacani Bruni senza tappo rosso, uno jammer per disturbare le frequenze radio delle forze dell'ordine, tre bustine di marijuana e una dose di cocaina. Nel suo appartamento anche 205 euro in contante ritenuto provento illecito e pezzi di alcuni motocicli di origine dubbia. il 22enne è stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.