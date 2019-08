Domenica 4 Agosto 2019, 13:15 - Ultimo aggiornamento: 04-08-2019 13:28

I carabinieri della stazione di Volla, in provincia di Napoli, hanno arrestato per evasione un 30enne del posto, che è stato sorpreso mentre era in giro invece di restare nell'abitazione dove è sottoposto agli arresti domiciliari. Il 30enne era stato arrestato per evasione già il primo agosto e adesso attende di essere giudicato con rito direttissimo. A pochi metri dalla sua abitazione, inoltre, i carabinieri hanno notato un'auto sospetta con a bordo due pregiudicati di Scampia di 35 e 29 anni. I militari dell'Arma li hanno fermati e perquisiti, trovando nella macchina, dentro una busta per la spesa, 17.900 euro in contanti. I due sono stati denunciati per riciclaggio ed il denaro è stato sequestrato dai carabinieri.