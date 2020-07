I carabinieri della stazione di Brusciano hanno arrestato per evasione e ricettazione A.D.D., 42enne già sottoposto agli arresti domiciliari.

I militari sono andati a casa del 42enne per controllarlo e per notificargli un atto emesso dal Tribunale di Nola ma non l’hanno trovato. Scattate le ricerche, l'uomo è stato fermato in via Saggese a Casalnuovo, mentre era alla guida di un’auto rubata a un 82enne di Marigliano.

