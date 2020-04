Evade dagli arresti domiciliari: napoletano rintracciato a Forcella

LEGGI ANCHE

Ieri mattina gli agenti del commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, finalizzato anche a garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da, hanno notato in via Vicaria Vecchia una persona che, alla loro vista, si è allontanata velocemente verso viaI poliziotti hanno bloccato l’uomo, R.M., 30enne napoletano attualmente sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, e lo hanno denunciato per evasione.