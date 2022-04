Piazza San Francesco di Paola, quattro uomini bloccati dai poliziotti dopo una colluttazione. Uno avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari in una comunità terapeutica per maltrattamenti in famiglia. G.B., 26enne avellinese con precedenti di polizia, è stato così arrestato per evasione, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.